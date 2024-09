Crolla controsoffitto al Policlinico di Bari: ‘Sicurezza lavoratori prioritaria’

Nella notte del 5 settembre si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche presso il Policlinico di Bari. Il controsoffitto di un ufficio al secondo piano dell’area amministrativa è crollato, ma per fortuna non ci sono stati feriti poiché, al momento del cedimento, non era presente personale. Lo denuncia la FP Cgil Bari attraverso una nota.

“Questo episodio solleva una questione fondamentale: la sicurezza dei lavoratori deve essere sempre al primo posto. È inaccettabile che chi si reca al lavoro debba preoccuparsi della stabilità dell’edificio in cui opera. La stanza coinvolta nel crollo è direttamente collegata al tetto, il che rende necessari controlli immediati sulla stabilità delle strutture, nonché ispezioni per eventuali infiltrazioni dovute alle recenti piogge e una rapida riparazione delle aree danneggiate”, continua la FP Cgil Bari.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha già fornito indicazioni e risorse per interventi strutturali, e ci aspettiamo che il Policlinico abbia già avviato progetti di ristrutturazione in tal senso. Se questa parte dell’edificio non fosse inclusa nei piani di manutenzione, è urgente che si intervenga al più presto”

“L’amministrazione del Policlinico ha il dovere di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e quanto accaduto dimostra una mancanza di prevenzione. Devono essere immediatamente adottate tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di episodi simili, a partire da un controllo approfondito della stabilità del tetto, che potrebbe rappresentare un pericolo anche per altre aree dell’edificio”, aggiunge la FP Cigl Bari.

“In conclusione, ribadiamo che la sicurezza sul lavoro non è negoziabile. Ogni struttura deve essere sicura e rispettare i più alti standard, e ogni ritardo negli interventi necessari è semplicemente inaccettabile”, conclude la nota.

