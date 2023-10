Il Comune di Crispiano si aggiudica il finanziamento di un progetto per la prevenzione incendi. Le risorse sono state ottenute rispondendo a un avviso pubblico regionale, grazie a un protocollo di intesa con la Provincia di Taranto e la Protezione Civile locale, recante “Selezione di proposte progettuali volte alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale”.

Un finanziamento di 100 mila euro per mettere in atto una strategia di prevenzione legata al rischio di incendio boschivo, attraverso il coinvolgimento del Comune di Crispiano e della Protezione Civile Regionale che sarà in grado, mediante la raccolta dei dati provenienti dalla strumentazione installata, di coordinare al meglio le operazioni di prevenzione e protezione.

Il progetto contempla tra l’altro: l’identificazione e caratterizzazione della viabilità forestale su scala locale; la localizzazione dei punti di approvvigionamento idrico fruibili; l’individuazione di punti di osservazione per l’avvistamento precoce; le attività di raccordo informativo con le strutture preposte all’allertamento; le modalità di definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del servizio di protezione civile.

Nello specifico è previsto il perseguimento delle finalità di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale, consistente nelle attività di scambio di informazioni derivanti e prodotti dagli strumenti e dalle attrezzature che l’Amministrazione intende acquistare con il supporto delle altre componenti del sistema di Protezione Civile che il comune di Crispiano intende potenziare nei prossimi mesi.

«Si tratta di un risultato fondamentale per la nostra comunità – ha detto il sindaco Luca Lopomo – un finanziamento cospicuo che permetterà di potenziare il nostro sistema di prevenzione incendi, tutelando tra gli altri siti il Parco “Terra delle Gravine” e potenziando il nostro sistema di Protezione Civile. Un tema che vede impegnato l’assessore all’ambiente Alessandro Saracino, così come tutta la maggioranza del Consiglio comunale assieme alla Giunta. Per questo intendo ringraziare tutti gli uffici comunali e tutti i dipendenti che, nonostante il carico di lavoro che ogni giorno devono sopportare, e anche a volte le critiche ingiuste per finanziamenti non andati a buon fine, hanno ottenuto questo fondamentale finanziamento per la nostra comunità che si somma agli oltre 17 milioni di euro intercettati negli ultimi 5 anni».

