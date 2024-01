Crisi nera Barletta, la Paganese sbanca il Puttilli 1-0

BARLETTA – Quarta sconfitta interna consecutiva per il Barletta, che al Puttilli cede 1-0 alla Paganese e scivola in zona playout a quota 21 punti, gli stessi dell’Angri. A decidere la sfida l’eurogol di Faiello nella ripresa.

Bitetto cambia sei undicesimi rispetto alla sfida con l’Angri, Diaz confermato in attacco con Caputo in un ritorno al 3-5-2. Esordio anche per Capone in difesa e Basanisi a centrocampo. Agovino col 3-4-2-1, Porzio unica punta con Mancino e Iannone alle sue spalle.

Prima chance all’11’ per Diaz su corner di Caputo, lo stacco del centravanti argentino è impreciso. Risposta della Paganese un minuto dopo con Mancino, che perfeziona un pallone di Porzio ma col destro non inquadra lo specchio. Campani ancora pericolosi al 14′ Iannone riceve da Faiello, piattone sul secondo palo di pochissimo fuori. Al quarto d’ora ci prova anche lo stesso Faiello, tiro forte da posizione defilata ma palla in rimessa laterale. Ospiti ancora in attacco con Faiello, servito al limite al 26′: destro a giro comodo per Sapri. Si riaffaccia in avanti il Barletta al 40′, Fornaro raccoglie palla sugli sviluppi di un calcio piazzato, primo tentativo murato, secondo debole e centrale. È l’ultima chance del primo tempo.

Ripresa al via senza cambi, grande occasione per il Barletta al 6′: triangolo perfetto che libera Diaz in area, Simone Esposito si esalta con i piedi. Due minuti dopo angolo per i biancorossi, svetta Capone ma palla di pochissimo fuori. Al primo affondo, la Paganese va in vantaggio: Faiello indovina il gran destro da fuori, Sapri immobile e campani avanti 1-0. La risposta biancorossa al 17′, pallone comodissimo a centro area per Fornaro che se lo divora, chiude la difesa ospite. Al 36′ ancora Paganese e ancora Faiello che apre il destro ma trova la risposta di Sapri.

Quattro di recupero, il Barletta si riversa in avanti ma Simone Esposito è decisivo sul colpo di testa di De Marco nell’ultimo minuto dell’extra-time. Il 2024 dei biancorossi comincia con una sconfitta, la quarta interna consecutiva: adesso doppia trasferta contro Santa Maria Cilento e Gallipoli.

TABELLINO

BARLETTA (3-5-2): Sapri; De Marino (86′ Mancarella), Capone, Lobosco; Rizzo, Fornaro (76′ Belladonna), Basanisi (68′ De Marco), Bramati, Inguscio; Diaz, Caputo. A disposizione: Bufano, Sepe, Schelotto, Lacassia, Camilleri, Garofalo. All. Bitetto.

PAGANESE (3-4-2-1): Esposito S.; Ianniello (87′ Perulli), Esposito G., Galeotafiore; Setola, Del Gesso, Langella, Faiello; Mancino (65′ Matarrese), Iannone (87′ Donnarumma); Porzio. A disposizione: Grimaldi, De Gennaro, De Feo, Montoro, Parisi, Simonetti. All. Agovino.

Marcatori: 57′ Faiello (P).

Ammoniti: De Marino (B).

Angoli: 2-2.

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

