BARI – “Non si può menomare in modo così violento un pezzo di storia del giornalismo e dell’editoria della Puglia e del Mezzogiorno. Serve una mobilitazione generale per scongiurare l’impoverimento informativo del territorio”: è quanto afferma in una nota l’Ordine dei giornalisti della Puglia in merito alle notizie sugli esuberi e il conseguente licenziamento collettivo di 47 giornalisti e dei poligrafici coinvolti nella ristrutturazione della Gazzetta del Mezzogiorno in seguito alla decisione di chiudere le redazioni decentrate del quotidiano. L’Ordine dei giornalisti della Puglia esprime solidarietà alla redazione e al personale del quotidiano ed auspica che i nuovi editori che hanno riportato in edicola la Gazzetta del Mezzogiorno, possano ristabilire un confronto per un piano industriale che non pregiudichi i livelli occupazionali e soprattutto le professionalità che hanno fatto del panorama informativo pugliese un esempio di pluralismo.

