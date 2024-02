Crediti appalto, Acciaierie d’Italia inoltra a Sace elenco aziende

Con una breve nota inviata alla stampa Acciaierie d’Italia comunica di aver dato sin dalla giornata di ieri (lunedì 12 febbraio) disponibilità ad inoltrare a SACE l’elenco delle aziende fornitrici interessate alle misure di sostegno del loro credito verso Acciaierie d’Italia, così come previsto dai provvedimenti del Governo attualmente in discussione in sede Parlamentare.

Nella giornata di ieri è stato ricevuto da AIGI e immediatamente trasmesso a SACE un elenco di 78 aziende. Ogni ulteriore riscontro da parte delle aziende fornitrici di Acciaierie d’Italia sarà inoltrato a SACE con la medesima tempestività.

