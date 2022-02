ROMA – Dal 10 marzo sara’ possibile bere e mangiare nelle sale dei cinema e dei teatri. Il governo ha dato parere favorevole, secondo quanto si apprende, ad un emendamento

al Dl obbligo vaccinazione. La chiusura dei bar nei cinema e nei teatri era prevista fino al 31 marzo. Oggi l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva – con 331 voti favorevoli, 45 no e 3 astenuti – il decreto Covid che reca la proroga dello stato di emergenza e le norme del super green pass. L’esecutivo ha dato parere favorevole a diversi ordini del giorno sulla

possibilita’ di valutare un graduale allentamento delle misure anti-Covid, come quella del passaporto sanitario, da fine marzo quando potrebbe non essere piu’ prorogato lo stato di emergenza.

E’ stato respinto un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva l’abolizione del green pass da inizio aprile. Approvato, invece, un ordine del giorno di Fdi che impegna il

governo ad adottare iniziative per superare l’attuale sistema

delle fasce a colori regionali