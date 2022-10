Covid: 300 commenti contro vaccini, Asl Puglia cancella post

L’Asl della provincia Barletta-Andria-Trani è stata “costretta” a cancellare un post Facebook sul Covid perché a poche ore dalla pubblicazione sono arrivati oltre 300 commenti contro i vaccini.

Ad annunciarlo è stata stessa Asl con una nota: “Per la prima volta da quando abbiamo attivo il nostro canale Facebook, abbiamo cancellato un post – si legge -. Lo abbiamo pubblicato qualche giorno fa per dare notizia di un convegno organizzato dalla Società italiana di Malattie infettive. Si parlava di Covid, in termini di confronto tra esperti, e di necessità di una rete di malattie infettive. In poche ore più di 300 commenti contro la vaccinazione, inneggianti dittature di tutti i tipi”.

“Siamo amareggiati e dispiaciuti: a fronte di un incessante lavoro di gestione della pandemia e corretta informazione istituzionale anche i canali ufficiali devono combattere contro fake news e tentativi di disinformazione”, conclude la nota dell’Asl.