Cosa c’è nel numero 349 de Lo Jonio, leggi gratis

E’ dedicata all’Assemblea Anci di Torino la copertina del numero 349 del settimanale “Lo Jonio” in distribuzione gratuita nelle edicole e nei centri commerciali da domani sabato 16 novembre. Un numero che, come sempre, è possibile anche leggere comodamente da casa attraverso, nell’apposita sezione (numeri da scaricare), il sito www.lojonio.it.

In prima pagina anche il calendario del Cane Max promosso dal Gruppo Distante e dall’Oipa per aiutare i randagi e la nuova rubrica sull’opera della Corte dei Conti. In apertura la storia di copertina dedicata all’Assemblea dei Comuni Italiani che si svolgerà dal 20 al 22 novembre con le interviste a Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia, e Gerardo Larocca, presidente Anci Basilicata.

Nelle pagine successive l’intervista all’ormai ex procuratore della Repubblica di Potenza Francesco Curcio, la Grande Festa d’Autunno a Ginosa, l’approfondimento sul calendario per Max in ricordo del cagnolone amico dei tarantini e devolvere fondi per la cura dei randagi, la Mediterranean Half Marathon, un viaggio nel Gruppo Aeronavale di Taranto della GdF.

Subito dopo le rubriche con l’esordio del presidente di sezione della Corte dei Conti Fernanda Fraioli che ci parla della gestione dei beni pubblici, l’intervento del vice prefetto Paolo Gentilucci sugli aspetti tecnici della sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale dopo il caso Bitetti, lo sbarco a Taranto della BCC Avetrana, Ditelo all’otorino, Ditelo all’ortopedico, i Libri della Settimana, il convegno sulle sfide del Minipia organizzato dalla BCC San Marzano.

E ancora il commento di Paolo De Stefano sulla cultura, una masterclass sul placetelling, la mostra del fotografo Lafratta a Lizzano, la rubrica dei cognomi di Alfredo Bianchi. Infine lo sport con la New Basket Brindisi, la Dinamo Taranto, il Taranto FC, il Punto sulla D. 𝐵𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 “𝐿𝑜 𝐽𝑜𝑛𝑖𝑜”, 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚! 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢 𝑤𝑤𝑤.𝑙𝑜𝑗𝑜𝑛𝑖𝑜.𝑖𝑡.

