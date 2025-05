Il Sud ha vinto, il nuovo libro di Lino Patruno

BARI – Il Sud ha vinto perché era stato destinato a perdere. È questo l’incipit del nuovo libro di Lino Patruno, edito dalla Secop Edizioni. Ha vinto perché laggiù si fanno meraviglie. Ha vinto perché è la settima potenza manifatturiera d’Europa, la terza economia del Mediterraneo, il primo produttore di energia pulita d’Italia, il primo produttore agricolo d’Europa. Queste pagine non sono solo per le nuove generazioni con la possibilità di rimanere e crescere umanamente e professionalmente nel loro territorio, ma sono anche per chi pensava di avere fatto scelte sbagliate, per chi piuttosto che crederci ancora si sentiva tradito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author