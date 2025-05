Degustazioni e visite: il 10 maggio torna Birrifici Aperti

Sabato 10 maggio torna in tutta Italia l’appuntamento con “Birrifici Aperti Unionbirrai”, iniziativa promossa dall’associazione Unionbirrai per avvicinare il pubblico al mondo della birra artigianale. Lo slogan scelto per l’edizione 2025, “Noi apriamo le porte, tu porta la sete”, sintetizza lo spirito dell’iniziativa, pensata per offrire un’occasione di scoperta e approfondimento nei piccoli birrifici indipendenti.

Nel corso della giornata, i visitatori avranno l’opportunità di accedere direttamente ai laboratori di produzione, conoscere i processi brassicoli, incontrare i birrai e partecipare a degustazioni e visite guidate. Un viaggio sensoriale tra storie, ingredienti e segreti che si celano dietro ogni etichetta.

Anche la Puglia partecipa all’evento con sei realtà locali: B94 e Baff Beer a Lecce, il Birrificio Birranova a Triggianello, Iacobus-Boccale Solidale a Bitetto, il Birrificio Caput Ursi a Cellamare, e Rebeers a Foggia.

“L’obiettivo è quello di far conoscere da vicino la birra artigianale italiana, mettendo in contatto diretto i produttori con i consumatori”, spiega Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai. “Abbiamo già assistito a risultati significativi nel settore del vino e dell’olio grazie all’apertura delle cantine e dei frantoi. Ora tocca ai birrifici, che vogliono mostrare impegno, qualità e passione ai sempre più numerosi appassionati”.

Il sito ufficiale dell’iniziativa, www.birrificiapertiunionbirrai.it, offre un elenco aggiornato dei 50 birrifici aderenti distribuiti in 14 regioni italiane. Una vetrina per valorizzare non solo la produzione artigianale, ma anche i territori, le comunità locali e l’enoturismo.

“Siamo convinti che i piccoli birrifici possano diventare punti d’interesse turistico, inseriti in veri e propri itinerari enogastronomici”, prosegue Ferraris. “Per questo ci battiamo anche sul piano normativo affinché nascano le Strade della Birra, come già avvenuto per il vino”.

L’invito è quindi per sabato 10 maggio, quando porte e botti si apriranno per una giornata all’insegna della convivialità, della cultura brassicola e del legame tra territorio e artigianalità. Maggiori informazioni e programma completo degli eventi sul sito ufficiale.

