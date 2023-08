Coppa Italia Serie D, derby tra Andria e Gravina. Manfredonia di scena a Portici

In Serie D si comincia, finalmente, a far sul serio. Il turno preliminare di Coppa Italia dà il via alla stagione ufficiale, domenica alle 20 scenderanno in campo al “Degli Ulivi” Fidelis Andria e Gravina, alle 16 invece il Manfredonia sarà ospite del Portici.

La Fidelis torna a calcare, sicuramente con un pizzico di amarezza, il palcoscenico della quarta serie: tra i tifosi resta sicuramente la delusione per la retrocessione arrivata tre mesi fa, ma in estate il vento sembrerebbe essere cambiato. L’arrivo di Di Benedetto ha risvegliato l’entusiasmo di una piazza comunque mai spenta, lo dimostra anche il mercato con diversi arrivi di rilievo. Sarà la prima volta in biancazzurro per Francesco Farina. Nelle amichevoli precampionato la Fidelis ha perso contro il Termoli, pareggiato contro il Bisceglie e vinto in goleada contro Città di Trani e Unione Calcio Bisceglie. Nel frattempo, il club ha annunciato il tesseramento del difensore Valerio Cardamone, ex Foggia proveniente dal Casale. Ufficializzati anche diversi under: si tratta dei classe 2004 Sasanelli, Riefolo e Lauriola, dei 2005 Calzolaio e Cecere e del classe 2003 Bevilacqua.

Dall’altra parte, il Gravina torna in careggiata dopo le difficoltà della passata stagione, terminata comunque con la salvezza conquistata ai play-out. I murgiani hanno scelto di ripartire da Raimondo Catalano per puntare, con più tranquillità, alla permanenza diretta. Allestito un organico giovane, corredato da pochi ma buoni calciatori esperti: da sottolineare i graditi ritorni di capitan Chiaradia e Domenico Santoro, oltre al recente arrivo del difensore spagnolo Javi Morales. Nell’ultimo test amichevole il Gravina ha superato per 2-0 il Bisceglie.

Manfredonia accoglie la Serie D dopo cinque stagioni ed una lunga e tortuosa estate. Ancora in corso d’opera l’allestimento della rosa a disposizione di Franco Cinque, che avrà l’obbligo di difendere la categoria con le unghie e con i denti. I biancazzurri esordiranno in Coppa Italia al “San Ciro” di Portici.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp