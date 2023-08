Cerignola, nessun affondo concreto per Achik

CERIGNOLA – In casa Cerignola sono momenti di riflessione, di operazioni sottobanco e di possibili movimenti a sorpresa. Manca sempre meno alla fine del mercato, ed in questi giorni tutti i nodi dovrebbero venire al pettine. La questione che interessa maggiormente i tifosi riguarda Ismail Achik, punta di diamante della rosa di Ivan Tisci. La strategia del Cerignola, da mesi, è chiara: per il marocchino vanno assolutamente rispettate le richieste economiche, che girano intorno alla cifra dei 500mila euro. Non si sfugge. Diversi i club interessati al calciatore, tutti di Serie B ma nessuno ancora convinto a pieno di affondare il colpo con il club pugliese: se la situazione dovesse persistere, Achik resterebbe a Cerignola. In caso di cessione, che chiaramente non si può escludere, gli ofantini tornerebbero immediatamente sul mercato per sostituirlo con un profilo capace di poter agire come seconda punta o esterno offensivo. Nelle ultime ore è circolato il nome di Francesco Orlando, classe 1996 della Salernitana, al momento però nulla di concreto.

Da registrare anche un tentativo della Fidelis Andria per Malcore e D’Ausilio, momentaneamente però due operazioni non realizzabili.

Si cerca una sistemazione per gli esuberi, Gonnelli e Neglia sono prossimi ad andar via, stessa situazione per Bianco. Il direttore sportivo Di Toro resta alla finestra per un centrocampista, tra i profili graditi c’è quello di Antonio Matera, in uscita dall’Avellino. Se mai dovesse esserci una trattativa, però, se ne parlerebbe soltanto dopo attente valutazioni. Potrebbero essere integrati altri under. In stand-by invece la questione portiere, legata alla possibile uscita di Saracco: il classe 1994 è in trattativa con il Lecco.

