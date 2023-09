Coppa Italia Serie C: date e orari del primo turno eliminatorio

La Lega Pro ha diramato date e orari del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma mercoledì 4 ottobre. Si svolgerà in gara unica a eliminazione diretta. Otterrà la qualificazione al turno successivo la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine dei 90 minuti, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

PICERNO-TARANTO ore 16.15

AVELLINO-MONOPOLI ore 18.30

FOGGIA-SORRENTO ore 20.45

CATANIA-ACR MESSINA ore 20.45

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA 0re 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA-BRINDISI ore 20.45

JUVE STABIA-POTENZA ore 20.45

