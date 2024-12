Coppa Italia, Barletta in finale: 2-0 alla Polimnia

Vittoria e pass per la finale di Coppa Italia di Eccellenza in tasca: il Barletta stende la Polimnia grazie alle reti di Lavopa e Dicuonzo. Al “Puttilli” finisce 2-0.

Primi venti minuti che scivolano via senza particolari sussulti: fase di studio prolungata al “Puttilli”. Alla prima vera occasione, però, il Barletta mette la freccia a sinistra: al 25’ calcio d’angolo respinto da Santos Falciano, Lavopa non ci pensa due volte e con un lob supera Rizopoulos. Terza rete nelle ultime quattro gare tra campionato e Coppa per il numero 7. La reazione della Polimnia è immediata, con la girata di Avvantaggiati sul cross di Rapio: Staropoli accompagna con lo sguardo la palla sul fondo. Biancorossi che si limitano a gestire il vantaggio fino al termine della prima frazione.

In avvio di ripresa, mister Anaclerio cambia le carte in tavola: fuori Ramos e Santos Falciano, dentro Lanzone e Galano, che torna in campo dopo un lungo stop per infortunio. Al 58’, in ogni caso, è il Barletta a provarci: corner di Strambelli, testa di Lobosco che non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. Al 65’ i biancorossi di De Candia mettono in ghiaccio la qualificazione: imbucata di Lattanzio per Dicuonzo, bravo a scattare con i tempi giusti e a infilare Rizopoulos per il 2-0. La gara si trascina fino al triplice fischio finale: Barletta in finale di Coppa Italia, dove ci sarà il Galatina. Andata in programma giovedì 16 gennaio, ritorno sette giorni più tardi.

