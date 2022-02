COPERTINO – Altra notte di fiamme in Salento. Alle 23.00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta in via Palermo a Copertino per un incendio che stava interessando un’auto Alfa Romeo modello Mito. Le fiamme hanno coinvolto, per irraggiamento termico, anche una Fiat 127. Al momento sono in fase di accertamento le causa che hanno generato il rogo.