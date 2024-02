Copagri in prima linea per un futuro agricolo sostenibile

In un momento di fermento e determinazione, la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Copagri) si schiera al fianco degli agricoltori in una protesta spontanea, trasversale a tutte le organizzazioni di rappresentanza. L’obiettivo è chiaro: chiedere un cambio di rotta nella politica europea.

La Copagri vede nel dissenso un’opportunità costruttiva e un veicolo per arricchire il dibattito, gettando le basi di un futuro agricolo migliore. Il movimento, composto da un vasto numero di associati orgogliosamente partecipanti ai presidi, evidenzia tematiche su cui la Copagri ha concentrato il proprio impegno negli ultimi mesi.

La Confederazione ha ottenuto risultati significativi, tra cui l’avvio di un confronto istituzionale al MASAF, finalizzato a valutare semplificazioni nella Politica Agricola Comune (PAC) e nel Green Deal. Il dialogo ha già portato a facilitazioni nell’obbligo di rotazione delle colture e negli ecoschemi, rispondendo alle esigenze degli agricoltori.

Tra le vittorie della Copagri, spicca la conferma delle agevolazioni per il gasolio agricolo fino al 2024 e il rifiuto della proposta di regolamento comunitario sugli agrofarmaci, preservando il 62% dell’uso entro il 2030. Inoltre, gli allevamenti sono stati esclusi dalla direttiva sulle emissioni industriali grazie al lavoro della Confederazione.

La Copagri continua la sua azione propositiva lavorando per il monitoraggio dei prezzi dei fattori di produzione, rafforzando i controlli sulle merci importate, e promuovendo la gestione del rischio tramite assicurazioni. La Confederazione riconosce l’agricoltore come custode dell’ambiente, proponendo un piano straordinario per la gestione della fauna selvatica.

Incontri e assemblee informative sono organizzati per coinvolgere gli agricoltori, mostrando il vasto impegno della Copagri nel promuovere un profondo cambiamento nell’agricoltura europea. Il rischio, in caso contrario, è l’abbandono del settore da parte di intere generazioni di agricoltori, minacciando tradizioni e saperi radicati nella nostra agricoltura. La Copagri si conferma al fianco degli agricoltori, pioniera di un futuro agricolo sostenibile.

