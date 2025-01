Convegno USIM a Taranto: riflessioni su normativa sindacale militare

Il 15 gennaio, alle 17.30, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto, l’USIM (Unione Sindacale Italiana Marina) organizzerà un convegno dal titolo “Attività sindacale militare, riflessioni sulla normativa di settore”. L’evento rappresenta una novità assoluta, essendo il primo di tale rilevanza culturale promosso da un’associazione sindacale tra militari.

All’incontro sono stati invitati i rappresentanti dei Comandi e degli Enti della Marina Militare delle sedi di Taranto e Grottaglie. Tra i relatori spiccano gli avvocati Stefano Caffio e Luca Barberio, patrocinanti in Cassazione, e il professor Stefano Caffio, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Bari.

L’USIM, che opera in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa e della Marina Militare, si propone di ascoltare e tutelare le esigenze dei propri iscritti, offrendo soluzioni concrete per migliorare le loro condizioni lavorative. Il convegno intende approfondire la normativa di settore per sensibilizzare i militari sull’importanza di aderire a queste associazioni e sul ruolo fondamentale che esse possono svolgere nel dialogo con il Ministero della Difesa.

Cresce, infatti, il numero di militari che scelgono di far parte dell’USIM, consapevoli che solo un confronto costruttivo può rafforzare il senso di appartenenza e migliorare le dinamiche all’interno della Forza Armata.

