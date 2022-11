Condividi su...

Linkedin email

ANDRIA – Operazioni di controllo ad Andria da parte della Polizia di Stato, che sta concentrando le sue risorse nel contrasto allo spaccio di droga nella città federiciana. Attività costanti nel centro storico cittadino, con l’eclatante caso di un minorenne denunciato per ben quattro volte nel giro di pochissimi giorni.

Il giovane, noto pusher locale, era già stato fermato poco più di una settimana fa dopo aver momentaneamente eluso l’inseguimento da parte di una volante, che l’ha poi fermato e trovato in possesso di 300 euro in banconote di piccolo taglio, due cellulari e 5 dosi di hashish e marijuana. Pochi giorni dopo, lo stesso individuo è stato sorpreso a disfarsi di sei dosi di marijuana nel centro storico, subito dopo essere stato colto in flagrante da una moto della Polizia.

Gli ultimi due episodi nell’ultima settimana, nel centro storico andriese, mentre il minorenne stazionava con un altro soggetto. Al controllo delle forze dell’ordine, il giovane è stato nuovamente bloccato mentre occultava 58 dosi di marijuana in un vano contatore del gas. Il quarto e ultimo episodio riguarda un altro controllo a carico del ragazzo, sempre in compagnia di un coetaneo. Nell’ultima occasione, al minorenne sono state confiscate otto dosi di marijuana e hashish.

Al termine dei controlli nel centro storico di Andria, la Polizia di Stato ha sequestrato 110 grammi di marijuana, 10 di hashish, 500 euro di proventi da attività illecita e 3 cellulari.