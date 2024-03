Contributi, Taranto deferito: i chiarimenti del club

Il Taranto è stato deferito dalla Lega Pro per un ritardo, o presunto, nel pagamento dei contributi.

Attraverso una nota, la società fa sapere che oggi, giovedì 7 marzo, il deferimento “è stato trattato dal Tribunale Federale Nazionale per problematiche tecnico-informatiche nel generare la documentazione, con rischio di sanzioni. Nel ribadire che la Società non ha alcuna debitoria nei confronti di tesserati, degli Enti previdenziali e fiscali, si attende con fiducia l’esito del giudizio”.

Va ricordato che qualora il TFN rigettasse il ricorso del Taranto, potrebbe subire anche la penalizzazione di 1 punto. La società è già all’opera per difendersi, tant’è che i dirigenti rossoblu sono a Napoli per dare mandato all’avvocato Edoardo Chiacchio, uno dei più esperti del settore, per risolvere la problematica.

