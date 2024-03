Serie D, domenica da non sbagliare per le salentine del girone H

26esima giornata di campionato da non sbagliare per le salentine del girone H di Serie D. Il Casarano, reduce dal ko esterno con l’Altamura capolista, vuole tornare a vincere al Capozza, stadio in cui ospiterà il Fasano di Luca Tiozzo. I rossazzurri occupano attualmente il quinto posto della graduatoria, in coabitazione con il Matera sesto a quota 41 punti. L’obiettivo delle Serpi deve essere quello di tenere a debita distanza non solo i lucani, ma anche la Paganese, che ad oggi dista appena due lunghezze da una cortissima griglia delle prime cinque. La ciurma di Laterza dovrà vedersela contro una squadra che pare abbia rinunciato all’illusorio sogno playoff, dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime quattro uscite. È un Fasano tornato a guardarsi le spalle, con il tredicesimo posto lontano, ma non troppo. I biancazzurri della Selva vorranno evitare di essere risucchiati dalla zona playout, dalla quale vorrebbe invece uscire un’altra salentina, ossia il Gallipoli. Giallorossi chiamati a vincere contro il Rotonda se si vorrà evitare la fuga salvezza dei lucani. Con la zona retrocessione a due lunghezze, e la consapevolezza di aver sprecato lo scontro diretto con il Bitonto domenica scorsa, la squadra di Cavallaro dovrà provare ad espugnare il Di Sanzo in Basilicata. Scontro d’alta classifica invece per il Nardò, che reduce da ben quattro sconfitte consecutive sfiderà il Martina. In campo al Giovanni Paolo II seconda e terza classificata, per una gara in cui ad emergere ci sarà non solo il risultato finale, ma anche lo storico gemellaggio fra due tifoserie che bramano però la stessa posta in palio. Arrivati a questo punto del campionato, entrambe faranno bene a guardare più ciò che accade al di fuori del podio, con l’Altamura ormai apparentemente irraggiungibile.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author