Confindustria, Garrone si ritira: Orsini verso presidenza

Edoardo Garrone ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la presidenza di Confindustria. Lo ha comunicato lo stesso industriale ligure ai colleghi dell’associazione attraverso una lettera: “E’ evidente che in Confindustria si sono determinate forti fratture e tensioni. Solo sostenendo un unico candidato si può garantire la miglior governabilità”. Scrive così Garrone nella missiva giustificando il passo indietro, che spiana la strada per la presidenza all’emiliano Emanuele Orsini.

