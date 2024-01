Roma – Pnrr, Sanità, Ilva, Salari. Nessuno di questi temi è stato affrontato. Le attenzioni dei giornalisti erano rivolte ai dossier europei e ai casi di strettissima attualità. Pozzolo in primis per il quale la Premier ha chiesto la sospensione dal partito. Si parla di elezioni Europee “non ho ancora deciso se candidarmi” dice. Poi il caso Balneari: l’appello del Capo dello Stato non rimarrà inascoltato. E ancora patto di stabilità e Mes.

Il caso Tommaso Verdini tiene banco. Ma la Premier è chiara.

Sui Migranti dice: abbiamo introdotto il tema del Piano Mattei, e al G7 in Puglia un altro focus sarà sull’Africa, con la quale bisogna creare “rapporti strategici, non predatori, difendendo il diritto a non emigrare”. Infine premierato e autonomie che si tengono perfettamente. Non credo nelle sperequazioni fra nord e sud, l’Autonomia non è togliere a una regione per dare a un’altra chiosa, Meloni

