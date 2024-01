POTENZA – Il 2024 sarà un anno importante per la Basilicata in quanto si voterà per eleggere la nuova Giunta regionale e il nuovo sindaco della città capoluogo oltre alle elezioni europee. Su questi temi abbiamo intervistato l’ex governatore lucano, Marcello Pittella, oggi tra le fila di Azione.

