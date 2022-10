LECCE – La complicata situazione economica con i diversi rincari che stanno colpendo anche l’agricoltura, rende difficile per chi lavora in questo settore poter programmare e investire specialmente per le nuove generazioni, per questo – sottolinea Confagricoltura Lecce- servirebbero interventi che tengano conto anche di questa problematica e della vocazione del territorio.