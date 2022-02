TRANI – Dopo quasi un mese di consultazioni e analisi interne, il Comune di Trani potrebbe finalmente avere una nuova Giunta. L’azzeramento voluto dal sindaco Amedeo Bottaro all’inizio del 2022 aveva confermato una serie di dissapori interni alla maggioranza, ma nelle ultime ore si sarebbe giunto ad un accordo definitivo per la nuova squadra di assessori.

La spaccatura emersa ufficialmente il 5 gennaio, giorno in cui il primo cittadino scelse di azzerare la Giunta, rappresentava il culmine delle divergenze già percepite nel primo anno del Bottaro-bis. Gli ultimi giorni, però, dopo lunghe trattative, avrebbero portato ad una soluzione definitiva per i nuovi assessorati, nonostante siano ancora in corso gli ultimi ritocchi per amalgamare la Giunta nel migliore dei modi.

Entro la serata di martedì dovrebbero concludersi le operazioni, con l’obiettivo di restituire equilibrio all’amministrazione comunale. I nuovi assessori verranno prima presentati alla maggioranza, per poi essere svelati ufficialmente in una conferenza stampa nei prossimi giorni. Trani si appresta a superare la breve fase di stand-by, tornando al lavoro per un 2022 impegnativo sotto il profilo politico ed economico.