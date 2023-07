Comune di Taranto aderisce alla ‘Carta delle Città della Bellezza’

Anche il Comune di Taranto aderirà alla “Carta delle Città della Bellezza”, il protocollo d’intesa promosso da Ali, la lega delle autonomie locali italiane.

La firma sarà materialmente posta in occasione degli “Stati Generali della Bellezza 2023”, evento che si terrà ad Andria i prossimi 13 e 14 luglio, e impegnerà i sottoscrittori al rispetto di diversi obiettivi, tutti declinati nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio culturale condiviso.

«Questo protocollo intercetta integralmente le nostre aspettative programmatiche – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – definisce in un quadro organico la nostra idea di cultura, che non può prescindere dal rapporto con la comunità e dalla proiezione verso il turismo. Puntiamo alla qualità, ma anche alla più ampia fruibilità, e lo stiamo dimostrando con diverse iniziative in corso o già realizzate, come la street art di Trust, la fotografia di Eyeland, la musica di Medimex e Orchestra della Magna Grecia, le stagioni del teatro comunale “Fusco”, ma anche con le ambiziose prospettive della Biennale del Mediterraneo di architettura, design e arte contemporanea. Tutto guarda al tema della bellezza, intesa come valore raffinato, eppure disponibile a tutti i livelli: ecco perché aderiremo a questo percorso suggerito da Ali, perché vogliamo che la bellezza sia il motore di una condivisione culturale che ci coinvolga indistintamente».

