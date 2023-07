Comunali Bari: Stea, ‘Coalizione larga, giochiamo di anticipo’

“In questo momento storico politico fatto da immense contraddizioni dobbiamo giocare di anticipo e ripartire da subito, guardando alle elezioni amministrative in Puglia, a cominciare da quella – dal respiro nazionale – del Comune di Bari”. Gianni Stea, assessore al personale della Regione Puglia e coordinatore del Movimento politico regionale dei Popolari, fa il punto dopo l’incontro con Domenico De Santis, segretario regionale del Pd, a pochi giorni dalla presentazione pubblica delle liste dei Popolari non solo nel capoluogo, ma in tutte le città interessate dalle elezioni amministrative nei prossimi mesi.

“Puntiamo a una coalizione dei pugliesi che sia la più ampia possibile guardando anche a tutte le Liste civiche centriste pronte, come i Popolari, a giocare un ruolo da protagonisti per la scelta e l’elezione dei candidati Sindaci. Saremo parte attiva, nei capoluoghi di Provincia (Foggia e Lecce) e in particolar modo a Bari per cercare, proporre e far vincere personalità che possano fare la differenza e continuare l’impegno per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale nelle nostre principali città, a cominciare dal Capoluogo di Regione”, aggiunge Stea.

“La geografia politica italiana sta cambiando profondamente. Sotto questo versante la necessità di costruire un centro politico, culturale e di governo a livello nazionale e di rafforzarlo ulteriormente a livello regionale e locale non solo è indispensabile ma è urgente per ridare credibilità alla politica, coinvolgendo tutte quelle formazioni, partiti e movimenti che, al di là degli schieramenti, sono già in campo e che lavorano per superare l’attuale ingessatura della politica italiana. Le nostre porte restano aperte pronti a condividere questo percorso innovativo con tutte le forze e i movimenti civici che accettano il confronto sui temi più rilevanti per la società civile, a partire dalle questioni del lavoro, dello sviluppo economico, nel rispetto dell’ambiente, della sanità. Con un appello particolare ai giovani a riscoprire la passione per la politica sana e con forti valori di riferimento”, conclude Gianni Stea.

