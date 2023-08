Comunali a Bari, Petruzzelli incontra i cittadini

BARI – Non è una discesa in campo – assicura – ma i presupposti ci sono tutti. Sono arrivati non solo dal Libertà ma anche dal Murat e Madonnella i cittadini che nelle scorse ore hanno voluto dare il proprio sostegno a Pietro Petruzzelli, uno dei nomi più papabili e più gettonati alla candidatura di centrosinistra per il post Decaro. “Le chiavi della città”, si chiama così l’incontro che nelle intenzioni di chi lo ha organizzato non è affatto un primo appuntamento pre – elettorale per sondare il territorio ma un modo – garantisce il due volte assessore all’Ambiente della Giunta Decaro – per parlare di idee e programmi.

Le elezioni, per il momento, sono lontane ma solo in apparenza. La deadline sarà sicuramente dopo lo stop estivo. Ma se i tavoli del centrosinistra dei giorni scorsi – ai quali hanno preso parte anche le civiche di Emiliano e i pentastellati – non hanno dato grossi risultati, con l’arrivo di settembre – e dopo la Fiera del Levante – bisognerà tornare a rincontrarsi e discutere seriamente su chi sarà il successore del presidente dell’Anci. Il tempo stringe e maggio – o giugno – è decisamente dietro l’angolo.

