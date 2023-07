Comunali Bari, il Pd avvia le consultazioni

Bari – “Quella che si apre oggi è una settimana cruciale”, assicura il segretario del Pd barese, Gianfranco Todaro. “Le attività del Pd in vista delle elezioni amministrative 2024 sono partite ormai più di un mese fa, con l’avvio dei forum tematici in vista della costruzione del programma”, fa sapere annunciando, “di concerto con il segretario regionale”, l’avvio di “un primo giro di consultazioni delle singole forze politiche del centrosinistra barese”. “Da ciascuna di loro sono certo che ci sia la massima disponibilità a un dialogo che parta dalla condivisione di proposte da mettere in campo per il futuro della città. Come Partito Democratico, proveremo a costruire le condizioni affinché la coalizione sia il più ampia e coesa possibile, impegnandoci al massimo per fare sintesi tra le diverse istanze che emergeranno e continuando, al contempo, un lavoro di indispensabile coinvolgimento della società civile attraverso lo strumento dei forum tematici. L’imperativo deve essere impedire qualsiasi fuga dal centrosinistra: abbiamo davanti una grande sfida e serviranno le idee e l’entusiasmo di tutti”, spiega Todaro.

