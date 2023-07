Bari, al Gargasole la magia del circo contemporaneo

BARI – Partenza sprint per la rassegna Bari Vista dalla Luna, che nell’ambito del progetto Le due Bari rende omaggio al circo contemporaneo con «Verde Effimero Circense», sette spettacoli sotto lo chapiteau del MagdaClan allestito nel parco Gargasole da una delle compagnie più rappresentative del «nouveau cirque» in Italia. Tutto esaurito per la serata inaugurale con l’inedito spettacolo Equilibrium, un viaggio in tre atti che gioca sulla complicità, la fragilità e la spensieratezza, con un effetto domino assicurato da una macchina spettacolare affidata alle abilità circensi dei suoi straordinari interpreti. Il parco Gargasole è lo spazio verde nell’ex Caserma Rossani individuato come sede della programmazione 2023 di Bari Vista dalla Luna dal direttore artistico Carlo Bruni con Gioacchino De Padova, direttore dell’associazione organizzatrice L’Amoroso, e dove lo chapiteau del MagdaClan ospiterà sino al 16 luglio anche gli spettacoli delle compagnie teatrali Armamaxa, Kuziba e Burambò. Nei prossimi giorni, invece il MagdaClan proporrà «2984», spettacolo di equilibrismo, danza, narrazione e che incarna l’ultimo rappresentante della razza umana, sopravvissuto forse a una particolare simbiosi con pietre e sassi.

