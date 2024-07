Comedy Film Fest Manduria, novità a una settimana dall’inizio

Il Comedy Film Fest di Manduria, che si terrà dall’11 al 13 luglio, promette un’esperienza indimenticabile con una kermesse a ingresso libero ricca di cinema e spettacoli dal vivo. Gli ospiti speciali saranno Claudia Cesaroni e Marco Guacci, che animeranno le serate dell’evento. Tra i grandi nomi presenti, spiccano Stefano Fresi, Presidente del Comitato d’Onore, Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Enula e Chiara Vinci.

La partecipazione del comico di Zelig Franco Neri arricchisce ulteriormente il programma, come annunciato dal Direttore Generale Gianluca Melillo Muto: “È con grande entusiasmo che annunciamo la presenza di Claudia Cesaroni e Marco Guacci, due straordinari super host per il nostro Comedy Film Fest. La loro energia, talento e carisma garantiranno serate indimenticabili, arricchendo ulteriormente l’esperienza del CFF e offrendo al nostro pubblico momenti di puro divertimento e riflessione”.

La “Comedy Arena” in Corso XX Settembre ospiterà cortometraggi e lungometraggi selezionati tra i circa duemila arrivati al festival da cento Paesi. Il Direttore Artistico Maximilian Law sottolinea l’importanza delle nuove aggiunte: “Claudia e Marco, insieme a Franco Neri, porteranno un dinamismo che renderà il nostro festival ancora più coinvolgente e unico. Non vediamo l’ora di mostrarvi le cose speciali che abbiamo preparato”.

Il “CFF Manduria” vedrà l’assegnazione del riconoscimento “Ulivo d’Oro”, creato dallo scultore Giuseppe Greco, e del “Premio dei Tre Direttori” per meriti particolari nel campo della commedia. Poste Italiane ha realizzato un annullo filatelico dedicato all’evento, che sarà esposto al Museo Storico della Comunicazione di Roma. Inoltre, una mostra dei bozzetti e delle illustrazioni di Christian Cordella si terrà presso l’ex Convento degli Agostiniani.

Sui canali social del Comedy Film Fest – Manduria, è in partenza un contest per valorizzare la storia e l’architettura di Manduria, con premi per i partecipanti che risponderanno correttamente. L’evento è curato da un team di esperti tra cui Gianluca Melillo Muto, Maximilian Law, Dario Pinelli, Patricia Kulcsar e Margherita Guerani.

L’evento è supportato dal Comune di Manduria, numerosi sponsor locali e media partner come Forbes Italia, Telenorba e l’Istituto di cine-TV Roberto Rossellini.

Programma dell’evento

Giovedì 11 luglio 2024:

– 18:00: Apertura “Comedy Expo” & Annullo Filatelico

– 18:30: Apertura Comedy Village & Comedy Lounge

– 19:00: Apertura ingresso Comedy Arena

– 19:15: Cerimonia di apertura con proiezione del film “N.E.E.T.”

– Proiezione del film “Amici per caso”

Venerdì 12 luglio 2024

– 18:00: Apertura “Comedy Expo”

– 18:30: Apertura Comedy Village & Comedy Lounge

– 20:00: Apertura ingresso Comedy Arena

– 20:30: Proiezioni cortometraggi e omaggi a Giorgio Tirabassi e la commedia al femminile

Sabato 13 luglio 2024

– 18:00: Apertura “Comedy Expo”

– 19:00: Apertura Comedy Village & Comedy Lounge

– 20:00: Apertura ingresso Comedy Arena

– 20:30: Proiezioni cortometraggi, omaggi a Massimo Boldi e Maurizio Mattioli, premiazioni e retrospettiva speciale del film “Tifosi”.

Una tre giorni all’insegna del divertimento e della grande commedia vi aspetta a Manduria. Non mancate!

