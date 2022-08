Comandante Zafarana saluta militari GdF operativi a Ferragosto

Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza, si è collegato in videoconferenza dalla Centrale Operativa del Comando Generale per salutare il personale in servizio nella giornata di Ferragosto.

Zafarana ha espresso “a tutte le Fiamme Gialle, che operano sul territorio nazionale ed estero, sul mare e in cielo, i più sentiti auguri di buon Ferragosto e il ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi nella speciale ricorrenza”. (Foto Guardia di Finanza)