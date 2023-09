Colosimo: ‘La mafia foggiana è pericolosa e feroce’

“Nel foggiano c’è una mafia pericolosa. Una mafia militare affiancata da una mafia degli affari”. Lo ha detto Chiara Colosimo. presidente della Commissione parlamentare Antimafia, incontrando i giornalisti al termine della missione a Foggia.

“La quarta mafia è insieme feroce e tecnologica – ha sottolineato Colosimo -. Spara mentre usa il cripotelefonino. E’ globale e rurale. Primitiva, ma allo stesso tempo tecnologica. E’ una mafia che sembra sfidarci quotidianamente: sfida che lo Stato ha accolto. Negli ultimi tempi si è assistito ad una trasformazione della criminalità in una industria del crimine”.

Mettendo in evidenza la pericolosità delle mafie foggiane, Colosimo ha ricordato che “sedici mesi la questura di Foggia ha vietato funerali. Nel 2022, in provincia, sono stati registrati 17 omicidi, di cui tre ad opera di minorenni. Inoltre, in un normale svolgimento di una gara è capitato di trovarsi, a fronte di numerose aziende, un solo partecipante. Lo Stato però ha fatto squadra evitando che quello stesso partecipante si aggiudicasse la gara. Da quello che ho sentito in audizione, gli anticorpi sono finalmente in circolo”.

Sulle prossime elezioni: “Ho scritto alla commissione prefettizia per chiedere più controllo preventivo dei candidati – chiarisce Chiara Colosimo -. È uno strumento utile per dare una mano alle forze politiche ed evitare candidature difficili, anche in buona fede. Non posso ancora anticipare i risultati di questo lavoro, ma daremo i risultati delle liste consegnate perché i cittadini devono sapere chi votano”.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp