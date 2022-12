Condividi su...

CITTADELLA – Il Bari ritrova il successo e Scheidler e mantiene il terzo posto in classifica. Il francese, Folorunsho e Maita, su assist dello stesso Scheidler stendono il Cittadella, battuto 3-0 al Tombolato, scacciando i brutti ricordi dell’ultimo anno di B e portano il Bari a quota 26 a braccetto con il Genoa.

Mignani comincia con Botta e Folorunsho alle spalle di Scheidler. Benedetti fa la mezzala sinistra. In panchina Antenucci. La scelta si rivela azzeccata. Proprio Scheidler e Folorunsho saranno grandi protagonisti nel primo tempo. La prima occasione è del Cittadella. Vita entra in area da destra e calcia, Caprile respinge. Il Bari passa al 13’ con Scheidler. Del Fabro scivola, il francese gli porta via il pallone, salta con una finta Kastrati e deposita in rete a porta sguarnita. I biancorossi hanno due occasioni per raddoppiare: Kastrati respinge prima con il piede su Folorunsho, poi Scheidler libera Botta che da buona posizione trova la deviazione in angolo della difesa avversaria. Al minuto 32 il Bari raddoppia: Folorunsho soffia la sfera a Mastrantonio, si aggiusta il pallone e lascia Kastrati immobile calciando sul primo palo. Caprile salva i suoi, neutralizzando un inserimento di testa di Mastrantonio. Sempre Caprile provvidenziale al 7’ della ripresa. Mastrantonio si divora l’incredibile da colpendo il palo da zero metri. Sulla ribattuta il portierone dice di no a Cassandro. Il terzo gol del Bari è un capolavoro sull’asse Maita-Scheidler. La mezzala recupera palla nella sua trequarti e lancia il francese, che la protegge, aspetta l’arrivo del compagno, lo vede e lo serve. Maita trova il primo gol in campionato e chiude di fatto la partita. Gli ultimi minuti servono solo per gli archivi. Il Bari ritrova il successo, che adesso cercherà di bissare domenica in casa contro il Modena.

16a g. Serie BKT: Cittadella-Bari 0-3

Marcatori: 13’pt Scheidler (B), 32’pt Folorunsho (B), 24’st Maita (B)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli (1’st Carriero), Del Fabro, Frare, Donnarumma, Vita, Branca (c), Mastrantonio, Antonucci, Tounkara (4’st Cassandro), Magrassi (6’pt Lores Varela)

A disp.: Maniero, Perticone, Visentin, Embalo, Mazzocco, Ciriello, Pavan, Danzi, Asencio

All. E. Gorini

Bari (4-3-2-1): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello (41’st D’Errico), Benedetti (41’st Terranova), Folorunsho (30’st Mallamo), Botta (19’st Bellomo), Scheidler (30’st Salcedo)

A disp.: Frattali, Antenucci, Galano, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Cangiano

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Marco Piccinini (Forlì); assistenti: Sig. Luigi Rossi (Rovigo) e Sig. Tiziana Trasciatti (Foligno). Quarto Ufficiale: Sig. Gianluca Manganiello (Pinerolo). VAR: Marco Guida (Torre Annunziata), AVAR: Filippo Bercigli (Firenze)

Ammoniti: Varela (C), Mastrantonio (C), Carriero (C), Maiello (B); Mignani (panchina Bari)

Angoli: 7-3

Rec.: 3’pt, 3’st

Stadio ‘Tombolato’, Cittadella; sereno, 8°C circa, terreno in buone condizioni; 3.539 spettatori (1.522 abbonati; 374 tifosi ospiti)

Foto: Ssc Bari