Cinema, ‘L’abbaglio’: il cast a Bari per presentare il film sui Mille

Venerdì 17 gennaio, al Multicinema Galleria di Bari, il regista Roberto Andò e gli attori Ficarra, Picone e Giulia Andò saranno ospiti in sala per presentare il loro nuovo film L’abbaglio. L’incontro si terrà al termine della proiezione delle 18 e all’inizio di quella delle 20:45. Il lungometraggio, con protagonista Toni Servillo, è distribuito da 01 Distribution e uscirà in tutte le sale italiane giovedì 16 gennaio. Nel cast figurano anche Tommaso Ragno, Leonardo Maltese e Vincenzo Pirrotta.

La trama

Ambientato nel 1860, L’abbaglio racconta l’epica spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi, soffermandosi su un episodio poco noto ma carico di significati simbolici: la manovra diversiva del colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini. Il film intreccia la grande storia a vicende individuali, tra cui quelle di due siciliani, Domenico Tricò e Rosario Spitale, due cialtroni che, tra diserzioni e colpi di scena, si ritrovano protagonisti di un’inaspettata redenzione.

Le parole del regista

«L’abbaglio – spiega Roberto Andò – è ispirato a una vicenda reale, poco conosciuta, che ho rielaborato per evidenziarne il valore emblematico. È un film che mescola comicità e dramma, esplorando i paradossi della storia e il carattere degli italiani, tra idealismo, furberia e coraggio».

