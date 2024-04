Ciko al 95esimo gela il Cerignola: termina 2 a 1 al “Curcio”

Un Cerignola che in caso di vittoria potrebbe scavalcare Foggia e Sorrento ed entrare di prepotenza nella zona playoff, affronta in terra lucana un Picerno in caduta libera che vorrà provare a cancellare il pesante 6 a 1 rimediato ad Avellino. Ad Esposito e compagni – che non vincono ormai dalla gara contro il Monterosi – servirà una prova di carattere per rispondere alla ramanzina arrivata da oltre oceano da patron Donato Curcio che ha voluto dare una scossa alla sua “Leonessa”.

Il primo sussulto del match va segnalato al minuto 10 con Santarcangelo che spinge in rete l’assist di Esposito ma si fa trovare in posizione di fuorigioco. Al ventesimo, dagli sviluppi del secondo corner di marca melandrina, Gilli manca di un soffio all’appuntamento con il goal. Goal che però arriva dopo sei minuti e porta la firma di Iacopo Murano (1-0) che impegna Barosi al miracolo sul primo colpo di testa ma non sbaglia il tapin vincente che porta il Picerno in momentaneo vantaggio. La prima occasione di marca ospite capita al minuto 35 sulla testa di Vuthaj che trova però il salvataggio di Cadili sulla linea, a Summa praticamente battuto.

Nella ripresa la prima occasione ce l’ha Vuthaj dopo 5 minuti che si gira bene in area ma strozza il tiro. Dopo 40 secondi il signor Ancora concede un penalty per un fallo di Cadili su Russo. Sul dischetto si porta Vuthaj (1-1) che non sbaglia e dedica la rete al compagno di squadra Capomaggio. Risponde il Picerno con Santarcagleo al 56esimo ma il suo colpo di testa è fuori misura. Due minuti dopo è Leonetti a non inquadrare la porta vanificando l’intuizione di Russo dall’out di destra. Al 61esimo è Tentardini a provarci da fuori con la palla che non va lontana dall’incrocio dei pali. Quando la gara sembra indirizzarsi verso il pareggio al 94esimo è Ciko (2-1) a far esplodere lo stadio “Donato Curcio” ribattendo in porta il palo preso da Murano sul precedente colpo di testa.

Il Picerno conquista la 15esima vittoria ed entra matematicamente nei playoff. Occasione sciupata per i ragazzi di Raffaele che per quanto visto in campo avrebbero sicuramente meritato di portare a casa almeno un punto.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – CERIGNOLA

Domenica 7 aprile 2024, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 35a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella (46’ Pagliai), Gilli, Cadili, Guerra; Pitarresi (84’ Ciko), Gallo; Petito (84’ D’Agostino), Santarcangelo (65’ Maiorino), Esposito E.; Murano.

A disp.: Merelli, Esposito A., Ceccartelli, Albertini, Savarese, De Ciancio, Graziani.

All. Emilio Longo

CERIGNOLA (3-5-2): Barosi; Visentin, Gonnelli, Tentardini (78’ Rizzo); Coccia, Tascone, Bianco (75’ Sainz-Maza), Bianchini, Russo; Leonetti (68’ Malcore), Vuthaj (68’ D’Andrea).

A disp.: Krapikas, Fares, Lombardi, Ligi, Ghisolfi, Carnevale.

All. Giuseppe Raffaele

ARBITRO: Ancora (Roma 1)

Guardalinee: Cesarano (Castellammare di Stabia) – Decorato (Cosenza)

Quarto Uomo: Boccuzzo (Reggio Calabria)

AZ PICERNO 2 – 1 CERIGNOLA



MARCATORI: 26’ Murano, 52’ Vuthaj (r), 95’ Ciko

ESPULSI:

AMMONITI: 36’ Novella, 60’ Cadili, 65’ Bianco, 81’ Gallo, 91’ Esposito, 95’ Ciko

NOTE: spettatori. 371 per un incasso di 3.267,00 euro.

Ang. 5 – 2

Rec. 1’pt, 4’st

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author