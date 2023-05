Ciclista travolto e ucciso da pirata sulla Conversano – Rutigliano

CONVERSANO – Un ciclista di Capurso, di 76 anni, ha perso la vita in un incidente stradale questa mattina sulla Conversano – Rutigliano. L’uomo è stato travolto da un’auto pirata ma alcuni testimoni sarebbero riusciti individuare il modello ma non la targa. Sul posto, il personale del 118 e gli agenti della polizia locale. Indagini in corso per individuare l’automobilista. Il ciclista sarebbe morto sul colpo.

