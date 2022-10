POTENZA- Con l’obiettivo di approfondire il tema relativo ai modelli organizzativi e procedurali da mettere in atto per garantire alti livelli di sicurezza (safety & security) in occasione delle manifestazioni pubbliche, il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha programmato un ciclo di incontri con tutti gli attori istituzionali coinvolti, dai comuni, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e al 118.

Si parte domani 25 ottobre, con inizio alle 11, nella sala consiliare dell’amministrazione provinciale, con i primi 25 sindaci (Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno e Castronuovo di Sant’Andrea). Seguiranno le altre sessioni di giovedì 27 ottobre, giovedì 3 novembre e martedì 8 novembre.