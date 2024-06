Cgil Puglia: appello a mobilitazione contro autonomia differenziata

Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, lancia un appello urgente alla mobilitazione, soprattutto per chi vive, lavora e produce nel Mezzogiorno. Bucci invita tutti i rappresentanti sociali e politici a costituire comitati e raccogliere firme per respingere un progetto che divide il Paese e aumenta le disuguaglianze.

La campagna pugliese contro l’autonomia differenziata mira a unire le voci di coloro che hanno già espresso preoccupazione per una riforma recentemente approvata in via definitiva alla Camera e promulgata dal Presidente della Repubblica, diventando legge dello Stato.

La Cgil Puglia chiama tutte le forze sociali e politiche, i rappresentanti delle istituzioni, il mondo dell’associazionismo e dell’impegno civile e politico a creare comitati promotori del referendum abrogativo dell’autonomia differenziata e avviare la raccolta delle firme.

“È un impegno a difesa della democrazia, della Costituzione, dell’uguaglianza tra territori e cittadini”, afferma Bucci. “Dobbiamo puntare a un modello sociale che guardi al benessere collettivo, partendo dalle persone più in difficoltà, e che non premi l’egoismo dei ricchi. Altrimenti, ne uscirebbe un Paese più ingiusto e debole. Mobilitiamoci ora, subito, per difendere l’unità del Paese e l’uguaglianza dei diritti”.

