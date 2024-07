Cerimonia delle Candele della Fidapa BPW Italy all’Abbazia San Salvatore

Nell’elegante e suggestiva location dell’Abbazia San Salvatore, situata nell’Oasi Serramarina a 6 km a nord ovest dall’antico centro di Metaponto del comune di Bernalda (MT), si è svolta la Cerimonia delle Candele della Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari).

L’evento, promosso dalle Sezioni di Policoro, Pisticci-Marconia e Tursi, ha visto la partecipazione di importanti autorità BPW International e BPW Italy, tra cui Eufemia Ippolito, BPW Executive Finance Officer e Past Presidente nazionale Fidapa BPW Italy, ed Elisabetta Grande, Presidente del Distretto Sud Est. Presenti anche le presidenti delle sezioni organizzatrici: Antonella Magno per Policoro, Marirosa Gioia per Pisticci-Marconia e Sara D’Alessandro per Tursi.

Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera, e Maristella Pace, Responsabile Zonale Ugl Policoro, hanno partecipato alla cerimonia su invito, elogiando la passione e l’impegno della squadra Fidapa BPW Italy e, in particolare, della Dott.ssa Antonella Magno, Presidente della Sezione di Policoro.

“La Cerimonia delle Candele è il momento più importante dell’anno sociale, simboleggiando l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International,” hanno dichiarato Giordano e Pace. “Per l’Ugl, questa cerimonia rappresenta una tradizione fondamentale all’interno della Federazione Fidapa, nata nell’inverno del 1942. Le candele accese rappresentano la speranza e la pace, sostenendo le nazioni in guerra. Oggi, questa cerimonia simboleggia unione, solidarietà e comunanza, valori fondamentali per le socie Fidapa.”

L’evento, organizzato dalla Presidente Antonella Magno, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autorità istituzionali, ribadendo l’impegno della Federazione nel sostenere l’empowerment femminile e le eccellenze territoriali. Durante la cerimonia, sono state accolte ufficialmente 20 nuove socie nella Federazione.

“L’Ugl Matera,” concludono Giordano e Pace, “è sempre disponibile a favorire lo sviluppo di iniziative di ascolto e informazione per tutte le donne, ricordando le tante che ancora oggi, nel 2024, subiscono abusi, maltrattamenti e persino la morte a causa della violenza ingiustamente perpetrata nei loro confronti. Ugl Matera si impegna a raccogliere denunce di violazioni dei diritti e a fornire informazioni su come tutelarsi.”

