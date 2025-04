Matera, crisi idrica verso la soluzione: riparata la condotta, acqua in arrivo entro sera

Tecnici di Acquedotto Lucano al lavoro per ripristinare il servizio dopo l’intervento notturno. Lavori completati all’alba, ora fase di verifica e sanificazione prima del ritorno alla normalità. La crisi idrica che ha colpito Matera sta volgendo al termine. Secondo quanto comunicato da Lorenzo Appella, coordinatore del Centro operativo Acquedotto Lucano di Matera, la riparazione della condotta danneggiata è stata ultimata nelle prime ore di questa mattina, tra le 4:30 e le 5:00.

Le scuole cittadine restano comunque chiuse oggi come disposto dall’ordinanza del commissario straordinario. “La riparazione è stata effettuata con la sostituzione della condotta danneggiata e adesso stiamo cominciando a immettere acqua in rete”, ha dichiarato Appella. “Stiamo verificando la tenuta della condotta e poi gradualmente incrementeremo il flusso, effettuando tutte le operazioni di bonifica necessarie prima del ripristino definitivo dell’erogazione nell’abitato”. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso, con i tecnici di Acquedotto Lucano che hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia persistente che ha ulteriormente complicato le operazioni. La difficoltà era accentuata dall’ubicazione della struttura, situata a circa sei metri da terra, e dalle condizioni del terreno completamente allagato. “Parliamo di una condotta che porterà oltre 200 litri al secondo di acqua per la città”, ha precisato Appella, sottolineando l’importanza strategica dell’infrastruttura per l’approvvigionamento idrico di Matera.

Pur non potendo indicare un orario preciso per il completo ripristino del servizio, il coordinatore ha espresso ottimismo: “Ragionevolmente, se tutto va bene, in giornata dovremmo riuscire a ripristinare l’erogazione”. Nel frattempo, il servizio di distribuzione tramite autobotti continua nei vari quartieri della città per garantire l’acqua potabile ai residenti. Il Centro Operativo Comunale resta attivo per monitorare l’evoluzione della situazione in collaborazione con i tecnici dell’azienda idrica lucana. I cittadini materani sono invitati a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune e di Acquedotto Lucano per informazioni sul graduale ripristino del servizio nelle diverse zone della città

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author