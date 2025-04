Matera: avviata la ripresa dell’erogazione idrica

Acquedotto Lucano comunica la ripresa graduale dell’erogaziondell’acqua potabile nell’abitato di Matera, a seguito del guasto sulla condotta principale in località Trasano. Le attività di riparazione, avviate sabato scorso, si sono concluse con successo oggi pomeriggio, dopo un intervento ininterrotto dei tecnici specializzati.

Grazie al lavoro instancabile dei tecnici di Acquedotto Lucano, che hanno operato senza sosta da sabato a oggi, è stato possibile ripristinare la condotta danneggiata in tempi record. Le analisi di potabilità effettuate dal laboratorio aziendale hanno confermato la piena sicurezza dell’acqua, autorizzando la riattivazione della rete idrica.

L’amministratore unico, Alfonso Andretta, ha seguito in prima persona tutte le fasi dell’emergenza dal centro operativo di Matera. Nel corso di un incontro con il sub commissario prefettizio, Maria Rita Iaculli, Andretta ha voluto ringraziare non solo le istituzioni e la Protezione Civile, ma anche i dipendenti e i collaboratori di Acquedotto Lucano:

«Un grazie speciale va ai nostri professionisti, che hanno lavorato giorno e notte per restituire l’acqua ai cittadini. Senza il loro impegno e competenza, non avremmo raggiunto questo risultato in tempi così rapidi».

Durante l’emergenza, la distribuzione è stata garantita attraverso sistemi alternativi (autobotti e punti di approvvigionamento temporanei), gestiti in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato. L’amministratore Andretta ha sottolineato l’importanza di questa sinergia:

«Grazie al supporto del commissario prefettizio, della Protezione Civile e dei volontari, abbiamo limitato al massimo i disagi per la popolazione. Matera ha dimostrato ancora una volta grande resilienza».

