Cerignola: Valutazioni in corso su Tisci, si pensa a Raffaele

A Cerignola valutazioni in corso su Ivan Tisci. La posizione dell’allenatore è in bilico dopo la pensate sconfitta interna col Monopoli. Del resto non aveva nascosto l’amarezza il direttore sportivo Elio Di Toro nell’immediato post gara ai microfoni di Antenna Sud (LEGGI QUI). Per l’eventuale sostituzione si pensa a Giuseppe Raffaele, col quale c’erano già stati contatti la scorsa estate.

