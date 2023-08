Cerignola, tra preparazione e mercato. Si cerca un altro centrocampista

CERIGNOLA – Preparazione e mercato, il Cerignola prosegue la propria marcia d’avvicinamento a sabato 2 settembre, quando al “Monterisi” arriverà il Messina per l’esordio in campionato. Nella giornata di mercoledì, però, nell’impianto di via Napoli i gialloblù hanno affrontato la Cosmano Sport Foggia, società che disputerà il prossimo campionato di Promozione, in un allenamento congiunto terminato 17-0. Cinque reti di D’Andrea, tre centri per Leonetti e D’Ausilio poi i gol di Malcore, Russo, Tascone, Olivera, Carnevale e Neglia. Solito dettame tattico per Tisci, che ha schierato praticamente per tutto l’arco dei novanta minuti il consueto 4-3-2-1.

Sul mercato è ufficiale l’arrivo di Matteo Ghisolfi, centrocampista classe 2002 in prestito dalla Cremonese. Per lui 6 presenze tra Serie B e Coppa Italia con i grigiorossi in prima squadra, nello scorso campionato invece 20 apparizioni con il Giugliano in una stagione tormentata da alcuni problemi fisici di troppo. Jonathan Mutshatsha ha preso parte per circa venti minuti alla partitella contro i foggiani della Cosmano. Il centrocampista belga nato nel 2003 resta momentaneamente in prova. Sempre in quella zona di campo il Cerignola cerca un rinforzo di spessore: insistono le voci sull’esperto Jacopo Dezi, in uscita dal Padova. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Antonio Matera, centrocampista dell’Avellino originario di San Severo sul quale ci sarebbe anche il Foggia. Il classe 1996 potrebbe giocare al centro o svolgere il ruolo di mezzala, si tratta di un profilo molto gradito al direttore sportivo Di Toro. Audace che avrebbe puntato i fari anche su Luca Senigaliesi, centrocampista venticinquenne con spiccate doti offensive. Nonostante la giovane età, Senigaliesi è un veterano del club marchigiano, avendo totalizzato ben 189 presenze in sette stagioni, tutte in Serie D salvo l’ultima, la sua prima tra i professionisti.

