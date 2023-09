Cerignola, Tisci chiede i tre punti ai suoi ragazzi

CERIGNOLA – Cerignola impegnato questa sera nella gara casalinga contro il Brindisi. Tisci chiede qualcosa in più ai suoi per arrivare alla prima vittoria stagionale. Tour de force in vista con l’Audace che sarà ospite, giovedì sera, allo “Scida” di Crotone. Nel servizio le parole del tecnico ofantino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp