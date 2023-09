Calcio C/F: Molfetta Calcio, è pesante la prima sconfitta stagionale

Il piccolo Davide aveva l’intenzione di provarci, ma ancor prima di poter armare la fionda si è trovato ko sotto i colpi impietosi del gigante Golia. Fuor di metafora, la gara tra Woman Matera e Molfetta Calcio Femminile è stata una partita senza storia, 7-0 il risultato finale.

Una sconfitta pesante, ma metabolizzata dall’ambiente che cercherà di fare tesoro delle sbavature emerse in terra lucana. Qualcuno ha provato a chiamarla disfatta, ma nonostante il pesante passivo numerosi sono stati i messaggi di incoraggiamento fatti pervenire alla squadra anche da parte di un nutrito gruppo di tifosi presenti al “Paip” di Matera. Un gol subito dopo nemmeno un minuto di gioco oltre alla difficoltà di arginare le avversarie più esperte che giocavano a memoria hanno contribuito a rendere il risultato rotondo in favore della formazione lucana.

Rispetto alla partita di esordio, Petruzzella parte con una novità in formazione: affianca Isabel Sgaramella a Flavia Petruzzella. Come si accennava, dopo sessanta secondi è il Matera a portarsi in vantaggio con Barrile, che finalizza a rete un’incursione dalla fascia. Le ragazze biancorosse cercano di rimediare allo svantaggio con Rotondo, servita da Alfonso, ma il diagonale è agevolmente controllato dal portiere di casa.

Sulla ripartenza lucana Strubelova intercetta un cross e lo ribadisce in rete superando l’estremo difensore biancorosso e siglando il 2-0. La Molfetta Calcio Femminile prova ancora una volta a reagire, lo fa con Petruzzella che, a seguito di una pregevole azione corale, impegna il portiere lucano con tiro deviato in angolo. Una reazione che inevitabilmente porta le biancorosse in avanti, esponendosi al rapido contropiede avversario.

Ed è così che nasce la terza rete del Matera: prima della mezz’ora, Madelyn Robbins trafigge l’estremo portiere biancorosso Sforza. Con la squadra sotto shock, Petruzzella cerca di dare una svolta con una doppia sostituzione: in campo Antonacci e l’esordiente Fiore per Alfonso e Cantatore. Ma la trama non cambia e il risultato che si fa ancora più pesante prima della fine del primo tempo. La Molfetta Calcio Femminile è punita da due reti in altrettanti minuti, prima con Sesto e poi con Strubelova, quest’ultima approfitta di un errore difensivo trovandosi a tu per tu con il portiere biancorosso che viene superato. Prima del riposo arriva il gol che pone fine alle speranze biancorosse è di Slattoy. L’ultima azione del primo tempo è di marca biancorossa con Sgaramella che semina terrore in area avversaria: assist al centro per la biancorossa Rotondo che calcia centralmente. L’estremo difensore del Matera blocca la sfera e le speranze biancorosse.

Il secondo tempo riparte da un 6-0 per le lucane. La reazione della Molfetta Calcio Femminile arriva, ma è tuttavia insufficiente per contrastare il gioco delle avversarie che mettono il sigillo sulla partita realizzando anche il settimo gol ancora con Robbins.

Una sconfitta senza appelli, la prima della stagione, che certifica tuttavia una situazione non drammatica. Da un lato una categoria nuova e importante da affrontare, dall’altro una squadra giovanissima con nuovi innesti e con un potenziale margine di crescita da sfruttare.

Concetti ribaditi anche dal tecnico Vincenzo Petruzzella nella consueta intervista di fine gara. «Sapevamo che era una partita difficile con una squadra attrezzata come il Matera, abile nello affittare cinicamente i nostri errori. In settimana lavoreremo per cercare di non commetterli nuovamente. Le ragazze devono comprendere che gli errori vengono pagati a caro prezzo in queste categorie. Abbiamo cercato di fare la partita, ma sulle nostre sbavature sono nate le reti del Matera. Dobbiamo insistere sulla mentalità, sono convinto che questa sconfitta può dare la giusta scossa per ripartire”, conclude Petruzzella.

Domenica 24 settembre al “Paolo Poli” arriva il Lecce. per un match che si preannuncia ostico, ma che andrà affrontato con coraggio e determinazione.

Woman Matera Città dei Sassi – Molfetta Calcio 7-0 (6-0)

Reti: 1 pt Barrile, 9 pt Strubelova, 18 pt Robbins, 26 pt Sesto, 28 pt Strubelova, 31 pt Slattoy, 17 st Robbins.

Matera: Kritivov, Bonasia (dal 28 pt Lospalluto), Trotta, Vlassopoulou, Fiore, Badiceanu, Johansen, Strubelova (dal 30 st Posilipo), barile (dal 12 st Ferrarrello), Robbins, Sesto (dal 33 pt Slattoy). Panchina: Posilipo, Franchetto. All. Giuseppe Lanzotta.

Molfetta: Sforza, Lippolis, Cantatore (dal 27 pt Antonacci), Di Grumo, Ladisa, Alfonso (dal 27 pt Fiore), Rotondo (dal 21 st Messina), Cimadomo (dal 21 st Capriati), Pellegrini, Sgaramella, Petruzzella (dal 21 st Carlucci). Panchina: Stella, Giaconelli, Pischettola, Paparella. All. Vincenzo Petruzzella.

Arbitro: Fede di Rossano. Assistenti: Laurieri e Marchese di Matera.

