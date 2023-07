Cerignola, si avvicina il terzino sinistro Ciro Panico

Nel servizio la situazione, sia in entrata che in uscita, per quanto riguarda il mercato dell’Audace Cerignola.

CERIGNOLA – Il Cerignola è pronto a chiudere per un altro innesto over, si tratta di Ciro Panico. Il terzino sinistro sarebbe in arrivo dal Cosenza, dopo aver trascorso la seconda parte della passata stagione in prestito alla Feralpisalò. Il classe 1999 sarebbe un rinforzo mirato per la fascia sinistra, la società cercherebbe infatti un mancino proprio in quel ruolo, che di conseguenza vedrebbe poi degli esuberi sulle quali verranno fatte delle valutazioni a ritiro in corso.

