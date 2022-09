“Ci siamo preparati per farci trovare preparati. I ragazzi sono pronti per iniziare questo percorso, questo campionato atteso da tantissimo tempo. Abbiamo ampi margini di miglioramento e con le giuste motivazioni potremo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Monterosi? Incontriamo una squadra di categoria, calciatori che sanno come ci si comporta in C”. Così Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, che domenica pomeriggio debutterà in C col Monterosi a Pontedera.