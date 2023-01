CERIGNOLA – Giugliano e Cerignola si contenderanno lo scettro di matricola terribile. Due delle rivelazioni di questo campionato saranno protagoniste sabato pomeriggio al “Partenio” di Avellino, casa del Giugliano vista l’impossibilità di giocare in città. Tre punti separano le due compagini, capaci di viaggiare ad una media sicuramente superiore rispetto ai pronostici. All’andata i pugliesi la spuntarono grazie ad un gran gol di Malcore in pieno recupero, sintomo di come l’equilibrio possa regnare anche nella sfida di ritorno. Se il Cerignola ha vertiginosamente aumentato la propria capacità realizzativa nelle ultime uscite, il Giugliano si è dimostrato una squadra solida ed equilibrata. Le gare del rientro dalle festività spesso risultano quelle più delicate, per gli uomini di Pazienza sarà già un test di maturità: dopo i successi casalinghi di fine anno, l’intento sarà quello di migliorare anche lontano dal “Monterisi”, dove la vittoria manca dal 20 novembre. Gli ofantini non dovrebbero avere defezioni, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Non ci si aspettano dunque grosse variazioni nello schieramento iniziale che, probabilmente, verterà ancora verso il 3-5-2. Viste le strategie di mercato, che vedrebbero il direttore sportivo Elio Di Toro impegnato in un ulteriore ringiovanimento della rosa, è possibile ipotizzare che in questa seconda parte di stagione venga sfruttato maggiormente il minutaggio, non una priorità nei primi 4 mesi. Inoltre, in merito alla gara in programma sabato alle 17:30, si attende il responso del Gos per quanto riguarda l’eventuale accessibilità della trasferta per i tifosi gialloblù. Pazienza e i suoi ragazzi arriveranno ad Avellino per regalare loro un ottimo inizio di 2023, difronte gli uomini di Di Napoli che non hanno ancora digerito l’amaro boccone ingoiato al “Monterisi”.

