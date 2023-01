Serie A: Arbitri, Daniele Chiffi dirige Spezia-Lecce

Daniele Chiffi, ingegnere gestionale classe 1984, dirigerà il match del Picco tra Spezia e Lecce, valido per la 17a Giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 8 gennaio alle 15.00. Appartenente alla sezione di Padova, ha iniziato ad arbitrare a 17 anni esordendo in A il 10 maggio del 2014 in Sampdoria-Napoli 2-5.

Ha diretto il Lecce in 9 occasioni, 8 volte in B, una sola in A (Lecce-Juventus 0-1 di questa stagione): 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Ha fischiato lo Spezia in 12 partite: 5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Alessio Tolfo di Pordenone. Quarto Ufficiale Matteo Gualtieri di Asti. In postazione Var Marco Guida di Torre Annunziata. Francesco Forneau di Roma 1 AVar.

Sono stati designati arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17a Giornata di Serie A.

FIORENTINA – SASSUOLO Sabato 07/01 h. 15.00

MANGANIELLO

PRETI – BACCINI

IV: RUTELLA

VAR: DOVERI

AVAR: MUTO

JUVENTUS – UDINESE Sabato 07/01 h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

MONZA – INTER Sabato 07/01 h. 20.45

SACCHI

BOTTEGONI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

SALERNITANA – TORINO h. 12.30

COLOMBO

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – EMPOLI h. 15.00

PEZZUTO

PALERMO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

SPEZIA – LECCE h. 15.00

CHIFFI

BERTI – TOLFO

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: FOURNEAU

SAMPDORIA – NAPOLI h. 18.00

ABISSO

BERCIGLI – CECCONI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

MILAN – ROMA h. 20.45

MASSA

LO CICERO – DI IORIO

IV: AURELIANO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

H. VERONA – CREMONESE Lunedì 09/01 h. 18.30

MARIANI

COLAROSSI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

BOLOGNA – ATALANTA Lunedì 09/01 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI L. – CAPALDO

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: PAIRETTO

